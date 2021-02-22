自封「流忙歌手」的鄭敬基去年帶老婆及母親返加拿大，但心繫香港的他，離港以來仍着力為港人發聲，包括約見加國國會議員講香港現況，早前他更在網上眾籌，希望募集資金辦加拿大廣播平台《香港台》，提供一個讓日後移民到多倫多的香港人能透過平台收取無審查以及貼地的新聞，融入加拿大主流生活。

鄭太為老公豁出去

眾籌之路不易走，未知是否有見及此，一向全力支持老公的鄭敬基太太Angie原來「瞞」着老公預備back up plan！鄭敬基今日在IG透露，上星期自己忙於開台相關事務，而Angie就秘密報考安大略省的基金牌網上公開考試，鄭敬基指：「我知道呢個試又多嘢讀又難，連讀連考得一個星期，真係辛苦你。我知道自大學以後，你講過最唔鍾意做嘅嘢其中一樣就係讀書唸書。我知道你係因為『以防萬一』！以防萬一我眾籌不達標你back up我，唔怪之得你話要喺2.22我開台前完成！」Angie在連續3個鐘考試後躺在地上大叫「好攰」，鄭敬基為老婆獲「解脫」一刻留下倩影，但他又不忘取笑老婆因為太緊張，以致考試考到腋下有汗。

鄭敬基謝妻後，坦言今次的確擔心會不達標，但他深感「同一人同路，話甘苦與共……真係一啲都唔簡單！」故此更感激太太預備這個plan B做後援。他又寄語，希望有朝一日可以同大家「煲底見」，而《香港台》仍健在，就是他可以用作報答老婆的最好東西。

仍未達標

鄭敬基於今年1月底在IG宣佈《香港台》眾籌計劃，其目標是籌集到120萬港幣，計劃開始至今近一個月，但籌集到的資金仍未及目標的一半，《香港台》將於當地時間今日（22日）早上7時（即香港時間今晚8時）開台，據鄭敬基日前在IG中透露，開台首日預計由朝7晚7、講足12個鐘。

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