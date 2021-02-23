韓國36歲女星具惠善去年7月與33歲男星安宰賢辦妥離婚，離婚後的她近日頻頻亮相節目，keep住曝光率，又不時大談近況，當中她早前上節目更大爆有新戀情，成為網民熱話。

沒有睡好覺

而具惠善今早亦有亮相節目，她自爆因為節目是直播關係，所以她擔心遲到而沒有睡好覺，又表示：「我其實不是經常睡覺的類型，只是因為個人的痛苦，觀眾都很擔心。 」言談間提及與安宰賢離婚的問題，她說：「不是最近的事情，而是已經過去一段時間了，因為我現在正向前看，所以（離婚）好像不是甚麼大的事情。」

辭演感內疚

2017年具惠善因患有嚴重的過敏性消化功能障礙而突然宣佈辭演MBC週末劇《你太過分了》，她表示：「不是病，而是出現了症狀，是瞬間休克的過敏反應，但是不知道原因。因為情況不好，所以進行了很長時間的檢查，又禁食了1個月。」對於臨時辭演她亦大感內疚，自言被負罪感所困擾，應該死也要做下去。

而多才多藝的具惠善除了做藝人外，亦身兼作曲家、畫家作家及電影導演，在各方面都獲得了肯定，被指現在看起來十分幸福時，具惠善即說：「是的，現在真的很幸福。」

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