何婉盈、泳兒與曾樂彤今日到九展參與「音樂永續」計劃節目錄影，先後獻唱經典金曲。泳兒揀選了孫燕姿的《天黑黑》，她指歌曲充滿着自己讀書時的回憶，長大後再唱又有不同感覺，而她更受孫燕姿的話影響想法：「佢話唱歌時一定要諗將首歌唱成自己嘅特色，而家我都有同公司溝通，想行暗黑系、着沉色衫，好開心可以更加表達到自己。」

提到三大唱片公司跟大台破冰，泳兒本身最希望樂壇能百花齊放，歌手有機會到不同平台唱歌是好事，她說：「最近推出新歌《所有遺失的東西》同組合per-se合作，雖然大家唔同公司，好多謝公司畀呢個機會我，出嚟嘅效果好有化學反應。」

何婉盈年中推新歌

何婉盈特別揀選偶像劉德華的《情感的禁區》，她希望憑這首歌勾起大家回憶，這歌也對她有特別意義，她說：「係我第一盒買錄音帶裏面嘅歌，有種情意結。」她亦希望有機會翻唱其他經典金曲，並計劃年中推出新歌《錯到最後還是對》，是呼應多年前的作品《愛上你是我一生的錯》。

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