改編自同名漫畫的全新日劇《桃色杏色櫻色》，大玩情色橋段，近日在當地開播即引起話題，由上位男星岐洲匠與前女團成員奧仲麻琴擔任男女主角，首集已埋身肉搏，更在串流平台TVer的點播排行榜節節上升，今日已升上冠軍位置，打敗綾瀨遙主演的大熱劇《天國與地獄》。

《桃色杏色櫻色》原本由26歲F Cup女星筧美和子飾演主角川上杏，可是開拍時，筧美和子接拍的另一部作品有拍檔確診武漢肺炎，雖然她最後證實未受感染，但迫於無奈卻要辭演，由改由前組合PASSPO ☆ 成員奧仲麻琴頂上。

27歲的奧仲麻琴擁有未算突出的C Cup上圍，儘管身材不及筧美和子，但也有豐富的幕前經驗，曾在2012年的《幪面超人Wizard》擔任女主角，而今次為《桃色杏色櫻色》更豁出去盡地一煲，挑戰大量情慾場面，首集獲岐洲匠扮演的年下新同事黑田哲也展開追求，兩人在辦公室親熱，奧仲麻琴被岐洲匠拖入會議室，還壓在桌上索吻，女主角顯得欲拒還迎，之後兩人的關係再進一步，並過夜上演肉緊床戲成為全集戲肉，而首集播出後，奧仲麻琴被網民發現明顯升Cup，比以前的身材較有睇頭。

至於另一男星中原弘貴飾演的安藤翔亦加入戰團，首集尾聲交代女主角在開會時被旁邊兩男拖着，展開複雜的辦公室男女關係，而下集則繼續有男女主角的浴室及床上戲，而該劇的兩分鐘宣傳片在YouTube上架後，截至今日黃昏已錄得24萬觀看紀錄。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！