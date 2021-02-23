32歲日本息影女星堀北真希，在2015年宣佈閃婚，嫁給年長12載的《同一屋簷下》男星山本耕史，她在婚後兩度產子，榮升人母後已退出藝能界，為了相夫教子，並展示遠離藝能界的決心，原來去年她與家人已搬離東京，在北關東地區過住平靜的簡樸生活。

其實，松山研一與女星太太小雪去年已被爆搬往郊外居住，而今期雜誌《女性自身》就報道，堀北真希一家四口本來住在東京的豪華住宅，她與山本耕史均是東京出生，比較嚮往鄉郊的小鎮風情，加上山本的80多歲父親退休後也移居北關東，故搬家的另一原因是為了多點陪伴老父。目前，山本仍時常到東京工作，在東京亦有單位方便開工，堀北就會留在北關東的寓所湊仔。

其實不時傳出堀北真希獲邀復出，還被指會加入山本耕史開設的事務所，不過傳聞未有成真，如今她離開東京，相信堀北短期內也不會回歸幕前。

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