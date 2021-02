混血模特兒LeeAnn d’Alexandry(李鞍)在20多年前與天王黎明合演電訊商廣告,憑「我係咪好任性?」一句對白成為經典,雖然她已闊別娛樂圈,結婚生女,但她5年前返港出席活動時,仍受觀眾關注。近日她在IG分享生活照,已入四十路的她仍keep得一副好身材,對於香港觀眾仍關心自己,她感到十分開心,而她更以英語留言稱「my heart goes to you in those difficult times(我的心陪伴你們度過那些難過的時刻)。」

踩入文化界

LeeAnn當年拍廣告後人氣急升,但她沒有留港發展,反而去法國修讀心理學,她5年前返港時,其間接受《蘋果》專訪時提到,完成學業後,在醫院工作3年,之後自己開診所,並持有專業資格。從LeeAnn在社交平台的自我介紹中,看到她自稱「今天我是個作家、一個瘋狂的心理學家,但是一個聰明的模特兒!」原來LeeAnn近年有執筆搵食,去年推出第2本著作《Etrangination》,與其他10多位作者合作,書中包括移民的故事、短篇小說、詩歌及歌曲,而書本的所有收益都會捐出給當地機構,以協助有需要人士。

打功夫強身

今年40歲的LeeAnn,雖已為兩女之母,但多年來仍keep得一副好身形,相信與她愛做運動有關,她5年前返港時提到自己平日會打功夫,及練習跆拳道及蔡李佛,加上她與老公都愛跑步,故此身形才得以保持健美。

