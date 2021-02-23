混血模特兒LeeAnn d’Alexandry（李鞍）在20多年前與天王黎明合演電訊商廣告，憑「我係咪好任性？」一句對白成為經典，雖然她已闊別娛樂圈，結婚生女，但她5年前返港出席活動時，仍受觀眾關注。近日她在IG分享生活照，已入四十路的她仍keep得一副好身材，對於香港觀眾仍關心自己，她感到十分開心，而她更以英語留言稱「my heart goes to you in those difficult times（我的心陪伴你們度過那些難過的時刻）。」

踩入文化界

LeeAnn當年拍廣告後人氣急升，但她沒有留港發展，反而去法國修讀心理學，她5年前返港時，其間接受《蘋果》專訪時提到，完成學業後，在醫院工作3年，之後自己開診所，並持有專業資格。從LeeAnn在社交平台的自我介紹中，看到她自稱「今天我是個作家、一個瘋狂的心理學家，但是一個聰明的模特兒！」原來LeeAnn近年有執筆搵食，去年推出第2本著作《Etrangination》，與其他10多位作者合作，書中包括移民的故事、短篇小說、詩歌及歌曲，而書本的所有收益都會捐出給當地機構，以協助有需要人士。

打功夫強身

今年40歲的LeeAnn，雖已為兩女之母，但多年來仍keep得一副好身形，相信與她愛做運動有關，她5年前返港時提到自己平日會打功夫，及練習跆拳道及蔡李佛，加上她與老公都愛跑步，故此身形才得以保持健美。

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