曾演出日本電影《貞子vs伽椰子》的23歲混血女星玉城Tina，最近接拍防曬產品廣告，着上黑色比堅尼及穿斗零踭上陣，宣傳片近日推出，標榜其白到反光的美白肌膚。

玉城Tina在沖繩出生，今次廣告在室內拍攝，靠後製把玉城如同置身在陽光與海灘。原來玉城Tina亦曾經「黑底」，她回想在沖繩生活的日子，就讀中學時十分活躍，時常走進校內運動場，當時是她膚色曬得最黑的時期。

玉城Tina的防曬廣告先在網上曝光，下月初起會於全日本電視台播出。玉城從2012年入行以來備受力捧，近年她參演多齣影視作品，除了在港上映的《貞子vs伽椰子》外，更主演真人版電影《地獄少女》，令她成為事務所的王牌藝人。不過玉城Tina在2019年底曾被爆料，有傳媒公開她與同齡男星坂東龍汰的多張親密照，兩人與友人隊酒狂歡之餘，男方更伸脷舔向玉城臉頰，當時雙方事務所否認兩人是情侶關係。

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