在周星馳電影《少林足球》中飾演六師弟「輕功水上飄」的林子聰（肥仔聰），近年專注在大陸拍戲，多年來《少》片一班師兄弟感情要好，不時有聯絡。昨日《蘋果》在數碼港遇到肥仔聰帶同老婆及一對子女來公園玩，記者上前問他有否聯絡近日因肝癌入院的吳孟達（達哥）？肥仔聰表示想去探望對方，可是達哥沒有回覆，估計達哥不想大家打擾。

昨日黃昏約5時，《蘋果》在數碼港見到肥仔聰一家四口，同行還有兩名外傭，小朋友還帶備單車到來。疫情下小朋友難得出來走動「放電」，玩得十分開心，其間5歲大兒子踩單車時，不小心跌低，肥仔聰見狀不太緊張，只走埋兒子身邊了解，而兒子亦好堅強沒有喊，只展示雙手給爸爸看有沒有擦傷。

之後，肥仔聰和太太「賣甩」一對子女，兩公婆拍住拖在公園內行圈當運動。行開一陣，兩歲女兒以嬌嗲聲音叫喚爸爸，肥仔聰即轉身行去女兒方向，當囡囡見到爸爸即撲上前扭抱，十分可愛，而踩住單車的哥哥見狀，立即踩住單車飛奔過來爭寵，場面十分溫馨。之後記者上前問肥仔聰，是否趁天氣好帶小朋友出來玩？他說︰「係呀！因為就嚟又要返上去（指大陸）開工。」

提及近日因患肝癌入院的吳孟達，肥仔聰說︰「我哋知道，但佢都冇覆我哋，冇講咩事入院。」談到近年吳孟達屢傳身體欠佳，問他有否聯絡？他說︰「之前一路都有，直至佢今次治療就冇，佢自己唔聯絡我哋。」肥仔聰表示早年曾見過達哥，對方當時的確瘦了好多，但仍中氣十足，他說︰「之前喺大陸，佢仲係咁問我邊度睇到賽馬直播，佢興致都幾好，只係瘦咗。（佢有冇戒煙酒？）佢戒咗都幾年，只係戒唔到咖啡，之前佢飲咖啡都好犀利。」談到一班師兄弟會否去探望他？肥仔聰說︰「而家都想去，不過佢可能唔想大家打擾佢，大約一年前佢主動聯絡過我哋之後，就再冇啦！」

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