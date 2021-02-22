外號「莉莉菇」的生活科技資訊網站女記者最近大受連登巴打歡迎，讚她靚女兼夾GFable（做女朋友嘅好人選）。「莉莉菇」原名林靜莉（Jeannie），今年踏入25歲，是1979年港姐季軍鍾慧冰獨生女。

Jeannie日前接受《蘋果》專訪，她直言沒有想過自己能夠成為「連登女神」，亦不認同自己GFable，她笑說：「老實講，我唔想靠樣搵食，可能係太唔了解我，但我好開心嘅，多謝大家欣賞我。我心目中嘅GFable係好溫柔、好氹得人，但我就外向啲、活潑啲，唔係溫柔路線。」

Jeannie笑言曾收過網民的瘋狂留言，她說：「曾經有個人想要我着過嘅鞋，然後畀返錢我，我ignore咗佢。亦都試過有人出錢，叫我出去陪佢兩個鐘，佢冇話要做啲咩，我都係ignore咗佢。」

做完空姐做記者

修讀新聞系的Jeannie，畢業後加入港龍做空姐半年，及後轉戰生活科技資訊網站。Jeannie表示當初做空姐純粹不想做一份穩定的full time，又可以周圍飛，於是決定做空姐，「做咗超過半年，我發現工作性質都係一樣。我份人好有好奇心，好想試新嘢，之後有朋友叫我試吓做記者，我就做咗記者。」

好多人對空姐行業都會「心心眼」，Jeannie表示曾遇過瘋狂乘客，「有個大約40歲嘅男人係咁按鐘，又話要可樂，又話要冰，好多問題，然後又話想喺回程班機，一定要搵返我買化妝品，又問我攞電話。佢窮追不捨，到落機，佢坐喺度唔肯走，話要同我合照，影完佢就走；到我哋落機，原來佢企喺度等我，最後要我班空姐朋友圍住我衝住走，唔畀佢見到我。」對於港龍結業倒閉，Jeannie坦言感到很可惜，希望航空界能快點復蘇，舊同事快點找到工作。

不斷求新的Jeannie棄空姐轉做記者已一年多，以外號「莉莉菇」介紹新科技產品，Jeannie自爆自己的稱號原先叫「Peter仔」，勝在易記又貼地，但她的老闆要求她轉換一個女性一點的名字，於是就叫「莉莉菇」。

唔想被人話靠阿媽

除了做記者，Jeannie亦在香港開電視主持兒童節目及美食節目，她表示很喜歡演戲及主持工作，為她帶來很大的滿足感，希望將來繼續在這個界別發展。Jeannie笑指兒時常戴媽咪的后冠，但原來她不想外界知道自己是鍾慧冰的女兒，她說：「我朋友嚟我屋企，我會將后冠、媽咪啲相、明星合照全部收埋，但媽咪可以喺屋企。」

為何要將媽咪的身份秘而不宣？Jeannie解釋：「老實講，媽咪退出幕前好耐，我啲朋友未必識佢，只係我一啲好朋友先知道，因為我好驚自己嘅努力，憑一句『你媽咪係邊個邊個』就抹殺晒，我喺香港開電視主持節目，其實係大學教授搵我。不過人大咗，諗法唔同，我好驕傲我媽咪係鍾慧冰。」雖然經常戴媽咪的后冠，但Jeannie始終都沒有參加香港小姐，她指自己是一個頗自卑的人，談不上美貌與智慧並重，而且又因為五音不全，所以沒有參加ViuTV的《全民造星》。

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