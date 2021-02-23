時裝界在疫下所受的衝擊，影響深遠。

根據美國媒體報導，由於疫情導致遊客和辦公人員數量減少，位於紐約曼哈頓的特朗普大廈商店空缺率飆升，去年被LVMH收購的Tiffany＆Co.，也確定將在2022年年中租約到期後，關閉其特朗普大廈旗艦店。Tiffany & Co.位於美國紐約第五大道57街的旗艦店，曾是品牌全球面積最大，銷售額最高的店鋪，2019年才耗資2.5億美元進行翻新，但遇上疫情打擊，品牌決定長痛不如短痛，放棄700萬美元租金的57街旗艦店，約後將搬回同樣位於第五大道200街的總部。

另一邊廂，同樣因為疫情而受重創的美國最大服裝品牌GAP，計劃於今年7月全面退出英國和歐洲實體零售市場，網上商店則繼續營運。GAP在英國擁有95家店舖，去年虧蝕超過4,000萬英鎊，對於將關閉的門店，品牌承諾會在7月前結清租金。另外，去年GAP已計劃於2023年底前關閉GAP和Banana Republic約350間北美店舖，並預計到2023年，公司80％的收入將集中來自網上業務。

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