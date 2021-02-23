近年不少明星藝人都會於社交平台上做直播，例如直播唱歌、快問快答或是跟fans閒聊。

早前容祖兒（Joey）就於個人IG上跟fans進行「你點我唱」的live，不過就有不法份子錄低了祖兒整個live，並於今日在facebook冒認容祖兒專頁，開設「容祖兒Joe_-Yung-officialpage」，以此live作招徠，並寫上：「下午好，前200位正確猜中圖片中數字的人將獲得1000美元的現金獎勵，這是真實的，不是騙局，祝您好運！」舉辦「有獎競猜遊戲」，要求網友寫下live旁邊的黑底雪花圖內的數字以參加遊戲。

雖然此專頁有不少破綻，如專頁英文名是「Joe_Yung」而並非「Joey Yung」，加上由於是今日新開設的關係，追蹤人數只得17人等，只要網民們細心點就可以識破。不過可能專頁寫上有「1000美金」作獎金，加上看此盜版專頁上的容祖兒官方logo頭像，故仍有近60人上當留言參加。而此盜版專頁在facebook上僅生存了40多分鐘，就已被舉報至遭到刪除了。

其實除了祖兒中招外，上月鄧紫棋（G.E.M）亦曾被以同一手法冒認開設假專頁來舉行有獎競猜遊戲，連台灣男藝人羅志祥（小豬）、潘瑋柏及台灣前女子組合S.H.E成員田馥甄（Hebe）亦不能倖免，遭同樣手法以舊直播影片作詐騙，猜中的可得5,000美金（約38,754港元）。

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