大陸女主持人李湘和導演老公王岳倫、女兒王詩齡2013年參加《爸爸去哪兒》第1季走紅，近年李湘淡出演藝圈轉戰直播平台帶貨。李湘近日可謂事非纏身，繼去年8月王岳倫被偷拍到唱卡啦OK，其間跟一名女子有親熱行為，李湘為了女兒最終原諒了老公。近日李湘再被爆醜聞，有指她到三亞租一所民宿做直播，退房後竟留下一屋垃圾，令民宿老闆嬲爆，指控「院子垃圾成山」。

有人於微博公開民宿慘狀，只見滿屋紙箱和垃圾散落滿地，並發文表示「某主持人加演員，在三亞租房搞直播，退房後的情景！我只拍了一部份，院子垃圾成山還沒拍」，事後有網民比對民宿背景，發現租房的疑似主持人李湘。

今天李湘在微博發文承認「造成房間輕微破損」，不過她澄清指退房前已請了3位清潔阿姨打掃乾淨，且在離開前已經和對方協調好扣除押金作為賠償，不過最後民宿方面卻將他們打掃前的影片放上網公審，令她十分生氣，並發聲明反控對方「房東只講故事的前半部份，隻字不提後半部份，惡意引導輿論方向，對我們的聲譽造成嚴重影響」，她指將保留依法追究責任的權利。而李湘助理也在微博放出打掃過後的影片反擊：「明明房子是打掃乾淨後交給房東的！非講故事的前半段！不講後半段！這鍋我們不背！」

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