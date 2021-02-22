於90年代風靡一時的法國電子音樂二人組合Daft Punk散Band，他們在YouTube上載一條名為《總結》的短片，以特別的方式向樂迷講再見。

Daft Punk於1993年在巴黎組成，成員有Guy-Manuel de Homem-Christo和Thomas Bangalter，名作包括《One More Time》以及與Pharrell Williams合作的《Get Lucky》等。Daft Punk的音樂結合多種元素，在90年代末期開始廣受歡迎。Daft Punk自1999年起開始戴上機械人頭盔和手套，成為組合的標記，不過他們卻甚少接受傳媒訪問和上電視，作風十分低調。在最後一段接近8分鐘的短片中，兩人一同在沙漠上漫步，之後其中一人脫去身上的外套，露出背脊上的引爆裝置，另一位成員為他按下按鈕後離開，他隨即被炸到四分五裂。Daft Punk的代言人Kathryn Frazier只向傳媒確定解散，但就未有透露詳情。

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