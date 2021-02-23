譚小環老公、「渣哥」蔡強榮7年前在銅鑼灣開設港式小食店，這間店可算是生於亂世，先後經歷2014年雨傘運動及2019年反送中運動，亦見證無數次抗爭遊行，一直默默支持手足學生，今日由於租約期滿不再續約而結束營業。

顧客爭相集郵留念

渣哥、小環和王宗堯今日在小食店落力招呼顧客，有些客人特別前來幫襯，更要求與他們合照留念，曾擔任過店長的宗堯被小環大讚很熟手，宗堯笑說：「價錢、執幾多嘢，我大概都仲記得。」

小環表示她的首個「BB」，雖然店舖今日光榮結業，但若員工如想留任，她將安排員工到九龍灣或者東涌嘅分店，小環謂十分感觸：「由2014年經歷咗幾個階段，係好難忘嘅回憶，亦係我哋嘅轉捩點，開頭幾個人諗住玩玩吓，點知而家以『渣哥』為主，係一個意外嘅收穫，所以今日係營業嘅最後一日，真係好唔捨得。有啲熟客都話之後都唔知去邊度食腸粉，因為佢哋習慣咗買嘢返公司食早餐。」她笑指會把湯杓帶回家留念。渣哥表示如有合適的舖頭都會再開，又指小食店招牌將暫存貨倉。

難頂開業綠Tee

至於宗堯對這間小食店都充滿濃厚感情：「因為我係街坊，所以係無間斷落嚟幫襯，加上試過同佢哋去維園開過年宵。」小環指與宗堯的緣份，是由這間小食店開始。3人說起7年前開店的一天，渣哥笑說：「今朝我哋搵返7年前開張嗰件綠色『渣哥』T裇，我哋想着返嚟，但頂唔順，好核突，因為係我設計。」小環笑謂：「嗰時真係好求其，乜都唔識。」無意間發現一位元老級員工，正正穿着那件綠色『渣哥』T裇，渣哥開玩笑說：「呢啲係鄧達智級數嘅design。」他們和員工們最後在小食店影大合照。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！