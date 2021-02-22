自武漢肺炎疫情去年初在全球大爆發，有報道指多個國家的人都開始對中國人以至亞洲人都充滿敵意，亞洲面孔亦懷疑成為被歧視及針對的對象。 有美國調查指襲擊亞洲人的個案激增，現定居加州的吳彥祖，去年亦曾為一名亞裔老婦被襲而懸紅緝兇。美國最近亦持續發生多宗針對亞裔美國人的襲擊事件，受害者中更不乏老人，引發當地新一輪對仇視亞裔議題的廣泛關注及示威。

朋友屢遇騷擾襲擊

事實上，一些多年來身處美國發展的時尚界亞裔人，對此亦感受甚深。上星期開始，美籍華裔時裝設計師Phillip Lim就和其他時尚從業員帶頭發起「Stop Asian Hate」活動，他在個人社交平台上拍片，為亞洲人在外地遭受到不公平對待發聲，直言不少朋友都身受其害：「在過去的幾周內，他們在附近遭到欺凌、騷擾、襲擊。」他大力呼籲更多亞洲名人團結起來，對不公平待遇說不。

不過，這次反歧視亞裔的運動未有如去年另一種族議題#blacklivesmatter般，引爆網絡關注黑人權益、反歧視風潮席捲全國，但仍然得到不少亞裔時尚界名人如設計師Prabal Gurung、Oscar de la Renta 、Monse創作總監Laura Kim 、時裝人Eva Chen等支持。而名網球手大坂直美、名模Gigi Hadid、明星Olivia Munn亦有在社交網貼文或轉發訊息聲援。而Nike和陳冠希等都在官方Ig貼出#stopasianhate的反歧視帖文。

開Clubhouse討論

另外，英國著名時裝評論人Susie Bubble、Bryanboy及Bag Snob創辦人Tina Craig等，則在新興語音社交平台Clubhouse舉行了公開研討會，吳彥祖亦與美國影視界的華裔從業員開talk探討各種排華現象，希望利用大家各自的影響力，讓外界正視問題，找到改變現狀的方法，重新建立一個友愛共融的社會。

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