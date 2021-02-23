ViuTV首屆《全民造星》「出產」的組合ERROR成員吳保錡，早前被揭暗交「性感女神」張沛樂（沙律），被揭疑背正式模特兒女友Carrie偷食沙律，負心漢形象一發不可收拾。怎料他日前開直播時被網民嘲他是「少年八両金」，保錡不忿，爆粗反擊，令他的形象插水。有網民發起「ERROR走保錡」及「全民踢保」行動，希望不要讓保錡成為害群之馬，影響ERROR以至MIRROR的發展。

承認直播中爆粗唔啱

保錡今晚在IG貼文，他指知道近日隊友受自己的是非影響，每做訪問都被問及自己的事，他自覺影響範圍甚廣：「反思咗好多晚，雖然我講咗好多次會重新出發，但覺得依然欠大家一個交代。我意識到一方面我之前處理感情嘅事做得唔好，另一方面，當晚直播嘅言行舉止係好唔啱，說話亦無尊重過人。呢啲全部都係我嘅過失，我要面對自己嘅錯，出嚟同大家再次道歉。」

保錡稱以前睇到有一抨擊自己，會嬲，但近日再睇相關留言，會覺得內疚，因為自己的錯而連累其他人，所以他作出決定：「喺完成手頭上已開始嘅工作之後，所有工作將會暫停。我亦唔會參與任何節目及ERROR歌曲嘅宣傳。我認為咁樣係一個對我應有嘅懲罰，希望唔好累到其他兄弟，亦唔好因為我嘅關係而抹殺咗所有人嘅心血。」

自認毫無分寸

保錡在文中提到同隊的3位兄弟「肥仔」梁業、何啟華（Dee哥）及郭嘉駿（193）對自己的幫助及鼓勵，保錡在文尾再次致歉，並指：「我知道保錡係大家眼中係一個毫無分寸嘅人，但希望下次大家再見到我嘅時候，會見到一個懂得尊重、願意承擔責任嘅人。我希望用行動證明。」

Dee哥今晚在社交平台轉發保錡的post，並留言：「保錡大個仔，越嚟越立體。」又不忘落「ERROR四位一體」的tag，似乎保錡甚獲隊友支持。

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