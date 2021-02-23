原子鏸跟摩洛哥籍老公Mehdi El Ajimi早前在IG宣佈懷孕，原定預產期為下月，原子鏸今早在IG公佈於年初五（16日）順產誕下男B。原子鏸更分享兩張B相，只見混血BB有超深雙眼皮，眼仔碌碌十分可愛。原子鏸以英語表示自己原定在月中到醫院做產檢，當時懷孕接近38周，但結果BB卻在當天出世。

原子鏸透露BB英文名叫Matys El Ajimi，重2.27kg（約5磅） ，「言語無法表達我有多麼愛我的美麗男嬰」。

原子鏸今日接受《蘋果》訪問時，表示在今個月16日到診所做產檢，由於在產檢時出現宮縮情況，要即刻入醫院。BB較預產期早出世，因此新手媽媽原子鏸最初十分擔心，「咁梗係有少少擔心啦，BB咁細個，不過出世幾日後，我開始多咗信心，餵奶亦冇咁驚」。原子鏸透露最初醫生告知BB胎位不正，背脊一直對住她，要等轉身才可以自然分娩，好彩BB最後有轉身，可以順產出世。她說：「覺得自己好lucky，因為我出世嗰陣都係順產。」

當BB出世後，原子鏸和老公都喜極而泣，她又指BB越大越似爸爸，「BB初出世都有啲似中國人樣，但越大越似爸爸，眼好大隻，鼻都好高。我哋都好愛佢，每一日望住BB都感到難以置信」。問到婆婆鄭佩佩抱孫的反應時，Marsha笑言：「佢好excited，我入院一個鐘，佢同Jennifer（胞姊原和珍）就不斷message我老公，問BB出嚟未！」

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