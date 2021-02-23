49歲日本女星藤原紀香全盛時靠火辣身材風靡亞洲男士，連香港天王郭富城、名導唐季禮也被她迷倒。多年來，紀香維持性感的驕人身段，令女士們羨慕不已，原來私底下的她卻下了不少苦工，日前她在網誌發文，上載自己去健身室操肌的照片，只見她整個人將腰靠在健身裝置上，雙腿騰空打直，似乎以反覆練習這樣的動作來維持身體曲線，令網民大嘆要靚果然是要付出代價！

藤原紀香的身材簡直是黃金比例，她天生就很有運動細胞，就讀中學時還加入籃球校隊，也因為外型出眾而參加日本小姐選美奪冠。今年6月，紀香就將滿50歲，依舊維持挺胸翹臀的好身材，都要歸功於她平時持續運動和節制的飲食。

紀香透露，除了勤力去健身中心外，她在家時也會以各種不同健身器材操fit自己，也會抽空去做淋巴和經絡穴道按摩，藉此消除疲勞，讓自己以最佳狀態面對每個工作。

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