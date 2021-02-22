《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》2月26日（二）Video Talk精選節目表：

1. 午市急CALL丨古天后、唐牛分析滙控業績兼預測恒指季檢結果

日期：2月26日（周二）

時間：12:45pm - 1:15pm

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

內容：滙控（005）周二將公佈全年業績，資本運用、派息政策、回購計劃將是市場焦點。提一提，恒指公司下周五將會在收市後公佈季檢結果，恒指有無新晉，我哋拭目以待之餘，又一齊估下邊隻跑出。

證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛除咗同大家分析業績、個股及預測季檢結果之外，仲會大派心水股。

想知道專家最新分析，記得留意周二嘅《午市急CALL》！ 如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

另外，牛市迎來好消息—《午市急CALL》首次添食！2月26日起加開周五LIVE，時間改為3:15pm至3:45pm，同樣有鐵腳—古天后和唐牛坐鎮，繼續同大家分析大市，同埋跟進心水股走勢及部署，記得多多捧場。

2. 初小補習班丨英籍導師講解 將來式時態應用 可用作表達預測或計劃事情

日期：2月23日（周二）

時間：4:30pm - 5pm

對象：小二至小三學生

導師：「瑪姬英文」美籍英文導師 Maggie 及英籍英文老師 Ciaran

內容：將來式 (Future Tense) 用來表示尚未發生的動作或狀態，或者在預測﹑計劃一些事情都以助動詞 “will” 來形成將來式的句型。兩位英文導師會於網上課堂以不同例句及遊戲去講解，記得準時上堂！

同學可先加入「初小補習班」Facebook群組 (https://www.facebook.com/groups/1026908041110911) 免費下載練習。完成練習後，可參與網上課堂聆聽導師講解各學習重點，掌握文法技巧。

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《果燃台》2月27日（三）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：2月24日（周三）

時間：6:10pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、PARIS

內容：直播及分析星期三快活谷馬場九場賽事，今期為跑馬地百萬挑戰盃終極戰，暫時頭二名之「平常心」及「共創繽紛」均列正選，鹿死誰手未可料；同日亦罕有安排兩場一班賽事，各路谷草頂班好手磨拳擦掌。還有各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒。棟哥排隊馬有各場最多人關注馬匹，熱門馬有沒有人捧場，避免中伏；AI大數據運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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