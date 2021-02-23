現年31歲的韓國男星李鍾碩，去年底退伍後立即投入工作，頻頻在IG公開花絮相，而雜誌《Elle》亦在今日公開了李鍾碩的新相及訪問內容。

預告拍新作

是次李鍾碩以中長髮look示人，展現成熟男性魅力，他受訪時坦言為了不辜負等待自己的fans的期待，正在加緊準備，似乎預告將拍新作：「目標是展現之前沒有過的、fans會喜歡的樣貌，隨着時代的變化，亦有可能演出更多題材或平台。」他亦有提到客串的新片《魔女首部曲：毀壞》續集《魔女2》（暫名），並指長髮是為了片中角色而留：「很難用一句話去定義角色，想要給予大眾不同的形象，所以生平第一次留了長髮。」令fans大呼期待。

網民推舉演韓版《想見你》

此外，韓國日前落實翻拍大熱台劇《想見你》，選角引起網民熱議，李鍾碩、朴敘俊、「國民妹妹」IU等人則被網民視為最適合演出的人選。

另外，型男玄彬憑《愛的迫降》攀事業高峯，就算認戀拍檔孫藝珍都不受影響，代言廣各忙過不停，其代言的護髮品牌今日公開了花絮影片，玄彬除了大晒深邃五官靚仔樣，更chok爆撥頭髮。

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