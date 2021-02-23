呂麗君（現名呂姵霖）近年主力照顧一對仔女，閒時喜愛跑步及做運動，最近更全力支持與跑步有關的慈善活動，鼓勵大家多些到戶外跑步，早前呂麗君在IG上載跟猛男出海的合照，在豪華遊艇上除了呂麗君，還有一名女友人，其餘都是男性，呂麗君留言稱「整夜與這些奇妙的船員一起訓練、航行和跑步，這些朋友激勵我把自己推向高峯⋯⋯提醒我們要仰望天空，做任何事都要有遠大目標」。

之不過網民焦點就落在近年呂麗君回復單身，見她身旁有5位男士，卻沒留意同行的女友人，就是李嘉誠新抱、李澤鉅的妻子王儷橋，也是呂麗君的好友。

王儷橋（原名王富信）於溫哥華英屬哥倫比亞大學攻讀工商管理時，有傳她於一次聚會上邂逅遠赴加拿大處理房地產業務的李澤鉅，由相識至結婚，相知相守，王儷橋爸爸王華瑞曾擔心男家太有錢，會讓王儷橋受委屈，李澤鉅首次見未來岳父，便恭敬問「我能與你的女兒交個朋友嗎」，贏得王華瑞的好感。

婚後王儷橋留在家裏相夫教子，育有三女一兒，由於王儷橋為人賢淑、生活低調踏實，深得老爺李嘉誠愛錫。王儷橋曾透露身為豪門媳婦的處世之道，「太太要順從老公，老公要尊重太太」。

據知多年前王儷橋於一次朋友聚會中認識呂麗君，一見如故，發覺大家有不少共同興趣，熱愛環保，努力教育下一代，又熱心搞慈善活動，因此二人話題源源不絕，成為好友，私交甚篤，經常結伴行山出海。

呂麗君為挑戰自己，最近積極備戰即將來臨的Four Peak Race賽事，一個具37年歷史，帆船與跑山結合的比賽，她現時經常與專業跑手朋友無間斷地操練，希望屆時取得最佳成績，而好友王儷橋亦出心出力地支持她。

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