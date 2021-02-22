外號「莉莉菇」的生活科技資訊網站女記者林靜莉（Jeannie）最近在網絡世界討論聲不絕，不過原來今年踏入25歲的她，是1979年港姐季軍鍾慧冰獨生女。

Jeannie在單親家庭長大，一直跟媽咪鍾慧冰生活，她指人生中有3個很重要的女人，她說：「第一個係毛舜筠，佢做戲好好，係我演戲上嘅一個榜樣；第二個係契媽林建明，冇佢可能會冇我，因為媽咪係高齡產婦，有咗我之後，媽咪有產前抑鬱，契媽話：『我上契，如果你養唔起就我養！』前幾年媽咪大病，契媽係會幫媽咪剪指甲、腳甲，我覺得要有一個好深厚嘅感情先會做到，所以我好多謝佢。」

珍惜眼前人

最重要的女人中，當然少不了媽咪，不過Jeannie對媽咪總帶點一份愧疚。鍾慧冰在2016年底因免疫系統問題患上脈管炎，當時曾擔心因癱瘓連累家人而想過輕生，Jeannie坦言當時很害怕，「我由細到大冇乜經歷過生老病死嘅階段，當媽咪有大病，我係不知所措，唔知點算好。因為媽咪本身係好樂觀嘅人，佢因為個病而變得情緒好低落，我唔知點幫佢，經濟上我幫唔到手，實際上我又唔係醫生。媽咪到而家都未好返，當時我住宿舍，好少返屋企，但佢有呢個病，我覺得要珍惜眼前人。」

母女的裂痕

鍾慧冰曾經講過嬲Jeannie沒有去探她，Jeannie帶點激動說：「其實我唔知咁嚴重，我確實係有做錯，我要多啲關懷媽咪，我知唔可以攞嚟做藉口…當時我有舞台劇喺身…我覺得屋企人係最重要。其實媽咪冇好同我講佢發生咩事，大家都唔知咁嚴重，我見到有其他人陪佢，我冇諗過唔陪，只係諗住第二朝先探佢，但病人嘅心態係好需要第一時間畀support，我都覺得自己太遲，我好內疚。之後都有同媽咪道歉，我知道當時嘅傷害係冇辦法挽救，我而家會好努力去補償返。」

父母離婚大家順心

Jeannie指媽咪為人很開通，會經常分享感情事，更被媽咪笑她17歲才初戀。不過媽咪的失敗婚姻，令Jeannie缺乏一份安全感，「對愛情、婚姻，我始終都會追求，都會渴望，但點都係冇安全感。我4、5歲嘅時候，已經feel到媽咪同爹哋關係唔好，我好清楚佢哋想營造婚姻美滿嘅感覺畀我，希望我有一個好好嘅童年，但我覺得唔需要。記得有次佢哋鬧交，我直程同媽咪講『如果關係唔好，不如分開啦，唔使為咗我而繼續一齊』，佢哋咁樣唔會令我開心。而家分開咗，但佢哋畀我嘅愛唔會少咗，爹哋係一個好爸爸，但唔係一個好丈夫，我有嬲過佢，但佢喺我心目中…一定係我嘅爸爸，我同佢都有聯絡。」曾經拍過3次拖的Jeannie，現時屬單身一族，她希望能夠找到專一愛她，但又不愛女仔黐身的男士。

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