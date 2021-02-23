譚耀文、張繼聰、栢天男、張建聲在新片《逃獄兄弟》中，主要講述4人合作逃獄，其中有場譚耀文與張繼聰、張建聲用游繩於通風管展開逃獄行動，爬走通風管時卻發生爭執，礙於管內有凹凸不平的鋁片接駁位，拍攝完成後，譚耀文發現右手肘鎅出三條血痕，張建聲亦割傷手指。

配合逃獄劇情，劇組搭建一條長十幾米闊約一米的通風管，譚耀文說：「條管睇就好闊，但入到去拍就發覺空間唔多，管同管之間有啲小鋒利接駁位，一快爬就割傷，不過其實都幾好玩，好似去咗主題公園咁。」張繼聰就覺得爬通風管很消耗體力，管內空氣又不流通，慶幸拍攝當日氣溫急降，他說：「爬來爬去都好過拍成日打戲，或者喺廿幾樓跳落去，譚哥、阿聲比較辛苦，爬管前仲要拍監倉打交戲。」

張建聲直言在監倉單挑埋身肉搏五小時非常辛苦，「拍同譚哥監倉打時有啲撞傷，到拍通風管又割損手，不過無所謂啦！最緊要拍出嚟好好睇，好似阿聰所講，天氣轉冷拍起嚟唔算太辛苦。」尾段還有幕譚耀文爬出坑渠，他笑說：「劇組特別搵咗個唔臭同比較乾淨嘅渠，衛生無問題，拍得好順利。」

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