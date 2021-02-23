羅霖今日一身喜慶裝束現身牛頭角出席團拜活動，去年11月榮升為奶奶的她大讚新袍乖巧聽話，現時反而跟二仔甚少傾談，主要跟新袍聯絡，不時傾談長達個多小時，新袍又詳細回報他們在美國新婚生活詳情，羅霖說：「新袍同我講佢而家做3份兼職，5月就畢業，我都唔擔心佢學業，佢讀書好叻，我二仔都係因為佢舊年先考到A畢業。」

平日婆媳以英文溝通，日前新年時，新袍特別學咗用廣東話跟婆婆拜年。羅霖又讚新袍教曉二仔做家務及入廚。問到會否心急想做嫲嫲？她說：「唔急，新袍話27、28歲先生，等多4、5年，我都覺得咁先對女仔公平，婚後去多啲旅行見識吓世界，之後又要擺酒，佢仲話想着裙褂，叫我幫佢揀，可能信我審美眼光。」羅霖期待疫情結束，便親身跟新袍見面，她說：「好恨見到真人攬到實一實，暫時畀佢100分，唔知見面時會唔會加減分。」

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