法國電子樂團Daft Punk解散，是音樂界的噩耗，亦似乎象徵着一個時代的Party文化之終結。然而，在疫症大流行之下，派對狂歡的日子的確離我們很遠。大夥兒的跳舞變成三五知己家中樂聚， 少不得以酒會友，酒就成為打開與人溝通的重要工具，不少時尚品牌都有與酒類品牌合作，也有名人出酒，名導Sofia Coppola家族就有個葡萄園，家中的女成員每人都有一支以自己命名的酒。喜愛Party的Kardashian一家，其model 成員Kendall Jenner也成立自家Tequila品牌818，專門出產墨西哥製的手工烈酒。這款酒在未正式推出之前就已經以匿名身份參加比賽，並獲頒最佳Tequila酒獎，全靠品質取勝，令人非常期待一嚐其真正的味道。

另一方面，全球最大的香檳生產商LVMH旗下的LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton已經收購美國hip hop歌手Jay-Z旗下的香檳品牌Armand de Brignac 50%的股份，此品牌是香檳酒產區內最年輕的品牌之一，肺武疫情令賣酒量下跌，今次兩個品牌結合，小品牌就可以利用LVMH 在香檳之鄉的資源，亦有強化champagne業務發展的作用。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！