現年30歲富三代鍾培生向31歲林作下戰書，挑機來場「林鍾擂台戰」，不過2人口水戰持續幾日還未有落實行動，昨日林作拍片撕毀鍾培生邀請合約，嫌棄對方無誠意。今日林作突然積極到灣仔拳館踩場，表示要向拳館教練向柏榮拜師學藝，一身斯文look在擂台上示範拳術，但顯得hea而無力。林作有自知之明：「透過朋友介紹，今日嚟上堂，問吓師傅教我點做，我十幾年前曾經學過泰拳。」雖然撕毀合約，但他卻堅稱會上陣迎戰：「好難唔打，100萬唔係個個有咁嘅機會，亦代表市民多謝佢。」

林作囂張解釋怒撕合約：「太弱太渣，要詳細少少，我哋兩位當事人傾就未必要見面，但講到要簽約就要當面見面，等佢再安排，我大律師畀啲意見佢。」並表示自己有誠意接受挑戰，非裝模作樣，故才來學打拳：「學吓點打佢。」

鍾培生過往有打拳戰績，林作說：「冇睇過佢啲片，只係睇過相，個樣抵打就要打。」又謂信心十足。就連女友裕美都剝花生，想睇林作被打，他笑說：「係呀佢都想，因為我哋兩個關係有時唔係太好，有時佢對我充滿怨恨，想借助其他人嘅手出一口氣。」而林母亦拍片力撐他出戰：「係呀，全城都想食花生，冇人對我好。」

林作現時積極備戰，至於幾時開戰？他則說：「要睇場地、時間、人數等等，為公平起見大家都要備戰，我要同師傅傾吓，可能4個月左右，但如果師傅話我操一星期就得，咁咪一星期後打囉，可能我骨骼驚奇呢。」之後被人糾正「骨骼精奇」才對。雖然林作口口聲聲表示會應戰，不過網民卻揶揄林鍾擂台戰乃吹水戰，林作堅定不移說：「好多打拳前哨都有口水戰，唔代表唔打，只會打得更甘，打硬，希望市民有啲耐性，唔好急。唔打好難同香港人交代，打鑊佢，打贏佢，代表權貴階層出一口氣。」

而網民連日將林作和鍾培生的學歷、財力、家庭背景等比較，林作說：「我覺得我今次代表宅男同普通人家，喺佢眼中我哋全部都係普通人，我背負香港幾百萬人嘅希望，我會加倍努力，希望畀到機會我發達，個個唔睇好我，如果我贏咗就真係大跌眼鏡，而家嘅賠率等同買港紙賠美金。」未正式開戰，網民除了食花生外，更覺得兩位富二代自我宣傳，林作否認：「我只係喺一個慈善活動見過對方，握過手打個招呼，有一面之緣，之後完全冇聯絡，呢單嘢亦都冇傾過偈，係幾偶然情況，我都有鋪癮去啲媒體及網度留言，講到100萬就扯起佢把火，佢就邀戰，我唔可以龜宿，絕對冇炒作成份，亦都冇動機咁做，係為咗100萬。」現時主要等對方安排合約。拳腳無眼，但林作不擔心損傷：「平時屋企同美美打交損傷大啲，基本功我係有，但上擂台就未試過。」

此外，前女友麥明詩看到林鍾擂台戰新聞後，在網上發表叫二人不要再公開講女性性器官，林作即收斂說：「我冇咩個別評論，全城都抽緊水啦，冇咩睇法。」

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