有樂壇新人王之稱的Billie Eilish現已貴為天后,她原定去年 8 月訪港並舉行巡唱《Billie Eilish: Where Do We Go?》香港站,可惜因武漢肺炎影響取消,不過Apple TV+將會推出Billie Eilish紀錄片《朦.太奇世界》(The World’s a Little Blurry),首映當日(2 月 26 日)Billie 更將於香港時間早上 10 時舉行線上發佈會。

《朦.太奇世界》發佈會上,Billie將為樂迷現場獻唱單曲《ilomilo》,又會與本片導演 R.J. Cutler 對談分享拍攝心路歷程,並率先發佈電影中的花絮片段。《ilomilo》原版收錄於專輯《WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? 》,電影中的《ilomilo》演出攝錄自2019 年10月美國休士頓演唱會現場,片中只剪接部分選段,而最完整的版本現已變成單曲。《朦.太奇世界》線上發佈會可以在Apple TV、Apple Music或Billie Eilish YouTube頻道收看。

