高官及藝人被揭持有物業僭建並非新鮮事，好似鄭若驊、曾蔭權、孫明揚、警務處助理處長陶輝、唐英年太太郭妤淺等亦曾捲入高官僭建風波，事後有些人會安排人員清拆僭建物，亦有些人遭屋宇署發出警告甚至被釘契。

其實，僭建何止得高官，好似多次高調支持政府撐警察的陳百祥（阿叻），早前被《壹週刊》踢爆其又一村相連單位，涉及多項僭建，報道更指屋宇署早於2008年曾發信要求屋主拆除僭建物，但屋主並未理會；及後至2016年，屋宇署再次發信，屋主亦未有行動，換言之，阿叻兩次無視屋宇署的「拆除令」長達12年。

據知陳百祥持有的玉寶閣1A單位，當年是曾志偉以片酬為由，用340萬轉讓給他，之後他在1996年以逾1,200萬港元買入相連的1B單位，後來他的住宅涉及多處僭建，包括建玻璃簷篷、玻璃圍欄、巨型白色玻璃屋及封死露台等，這些加建物均沒有入則紀錄。

其後FB專頁「專業清算師」召集網民集體投訴荷蘭叻，表示：「你違法僭建，無視屋宇署2008年嘅清拆令，一邊口講支持政府，另一邊就明目張膽做僭建暴亂份子，大型僭建物一旦倒塌，隨時累己累人！」而今日，「專業清算師」指團隊收到不同網民的通知，表示屋宇署確認荷蘭叻單位有違法僭建，及已發出清拆令，不過就未有明確表示有任何跟進行動，只稱會「繼續緊密跟進有關清拆令的遵辦情況」。

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