吳孟達（達哥）近年受病魔纏繞，《蘋果》前日率先報道身在香港的達哥大前日重病入院，現於腫瘤科留醫。好友田啟文昨日透露達哥是患肝癌，兩個月前已做過手術，進展良好，正準備接受化療，目前由妻子照顧，而達哥子女亦趕返香港探父親。「六師弟」林子聰則指達哥一向報喜不報憂，對方入院治療後便失聯。

現年70歲的吳孟達近年屢傳病重，香港電影工作者總會會長兼達哥好友田啟文（田雞）前日親口證實達哥入院消息，他昨日再向《蘋果》詳述達哥患肝癌的治療情況，據悉他兩個月前收到達哥報平安的短訊，表示完成手術後情況非常良好，但之後就未有消息，田雞說︰「知道達哥有病都唔方便搵佢，消息係另外一啲朋友轉述，𠵱家疫情唔方便去探佢。」

田雞表示達哥完成手術後身體較虛弱，稍後又要進行化療︰「之前見佢個人都好虛，落台都要人扶。𠵱家做完咁大手術冇咁快復原，你知化療都傷身。聽聞佢太太喺醫院陪佢，仔女就返緊嚟香港。」田雞跟達哥都曾是周星馳的御用演員，兩人先後合作過電影《少林足球》 、《喜劇之王》及《行運一條龍》，私下交情不錯。

朋友失聯

當年有份在《少林足球》飾演六師弟「輕功水上飄」的林子聰，近年雖然專注在內地拍戲，不過私下仍跟《少》片一班師兄弟經常聯絡。昨日黃昏5時許，《蘋果》在數碼港巧遇肥仔聰與老婆帶一對子女到公園遊玩，記者上前問他有沒有聯絡近日入院的達哥，肥仔聰表示都想去探望，只是達哥沒有回覆，估計他不想大家打擾。問到是否知道達哥患肝癌？他說︰「我哋知道佢有病，但佢都冇覆我哋，冇講乜嘢事入院。」談到近年屢傳達哥身體欠佳，他表示之前一直與達哥保持聯絡，直至今次他入院治療才失聯︰「之前一路都有，直至佢今次治療就冇，佢自己唔聯絡我哋。」

戒煙戒酒

肥仔聰表示之前曾見過達哥，對方雖然消瘦了很多，不過仍中氣十足，他說︰「之前喺內地，佢仲係咁問我邊度睇到賽馬直播，佢興致都幾好，只係瘦咗。」問到達哥是否已戒煙戒酒，他說︰「達哥戒咗都幾年，只係戒唔到咖啡，之前佢飲咖啡都好犀利。」談到一班師兄弟會否探望他？肥仔聰說︰「𠵱家都想去，不過佢可能唔想大家打擾佢，大約一年前佢主動聯絡過我哋之後，就再冇啦！」記者問他是否趁天氣好帶小朋友出來遊玩？他說︰「係呀！因為就嚟又要返上去（內地）開工。」

達哥七年前曾因心臟衰竭入院，當時病情危急更誤傳死訊，雖然走過鬼門關，但身體狀況大不如前，為了健康着想，他戒煙戒酒又減少工作量休養生息。不過近日其電影《少林寺之得寶傳》即將上映，內地網卻曝光了他拍攝海報時心口不適，痛到面容扭曲的片段，當時達哥雖然痛到用手按心口，但仍堅持拍攝完畢。上周他為宣傳新片上綜藝節目《王牌對王牌》時，亦自爆三年前拍電影《流浪地球》時，曾因吊威吔缺氧痛到喊，更大嘆七年前病重時「感覺自己要走了」。加上達哥的胞姊2015年曾因癌症離世，經歷多次死亡陰影的他，近年積極面對病魔，十分樂觀。

【五大癌症】早期可手術切除根治

肝癌是全球五大致命癌症之一，是香港發病率第五位癌症，死亡率佔癌症第三位。死亡率高主因是很多肝癌患者發現肝癌時已屆中晚期，早期肝癌並無任何症狀，令人難以察覺，需要定期篩查才可發現。早期肝癌可透過手術切除根治，醫生會以傳統開腹手術將腫瘤完整地切除，亦會視乎腫瘤大小、位置及肝功能情況，以決定是否進行微創手術。此外，早期肝癌還可用肝臟移植或射頻消融醫治，治癒機會高。

在香港乙型肝炎及丙型肝炎都是肝癌的主要病因之一，如患上肝炎，肝炎病毒會破壞肝臟繼而引發肝癌，故此乙型肝炎患者患癌的風險亦較高。除乙型肝炎外，都市人常見的疾病脂肪肝與肝癌也有着一定的關係。而長期飲酒會影響脂肪的代謝，過量的酒精有可能導致慢性酒精中毒及肝硬化，繼而演變成肝癌。