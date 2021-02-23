鍾培生（Derek）因為林作多口一句抽水說話：「抄我100萬？」，結果被惹怒，憤而在社交網點名向林作下戰書：「我哋打一場，你贏咗我幫你找100萬。」接下戰書的林作連日不停彈出彈入，除了豪氣加辣：「我畀200萬港紙畀你，你畀我打一鑊。」之前又撕毁鍾培生的「百萬林鍾一戰」合約。鍾培生見林作似縮沙，回應傳媒時索性拋句「唔打由佢」！

林鍾對打雖然仍處膠着狀態，不過花生友就好期待這件牛年盛事。事實上，今次「二世祖」對戰「三世祖」，「林鍾」未上擂台單靠口水戰，已激起網民的熱烈討論，由開戰賠率到身家比拼，不少人更對背景實力雄厚的鍾培生起底，究竟這位三世祖有甚麼來頭？

現年30歲的鍾培生，有「百億富三代」及「香港電競之父」之稱，家族背景實力雄厚，阿爺是已故「工廈大王」鍾江海，上市公司華廈置業的創辦人，家族做物業投資生意，在港擁有不少工商廈及住宅物業。目前鍾培生和家人住在淺水灣5層逾萬呎豪宅，10多位外傭單獨住一層，早前他於YouTube曝光的家中設施，見車庫泊滿名車，還有麻雀房、卡啦OK房、酒窖、遊戲室、健身室、蒸氣房，連廚房都分中西式，更搞鬼的是熱愛打拳的他，特別在花園設置打拳擂台，閒來打拳練身。

傳狂追大台36E咪神

身兼仁濟總理的鍾培生也喜與女藝人打交道，原來他到24歲才開始第一段戀情，將單戀10多年的初戀情人追到手，但僅拍拖5個月就分手。雖然鍾培生堪稱城中筍盤，不過目前依然單身。去年傳出他介入大台36E咪神陳婉衡的戀情，導致對方與金融才俊男友分手，而早前亦傳出蔣家旻主動出擊姣黐鍾培生，想成為這位富家公子的女友。

鍾培生在美國南加州大學修讀數學及經濟，他決定做每件事前都先計算勝負率，17歲已經膽粗粗借用家人的股票戶口，學人炒股，初次炒股就有20萬進賬，有了實戰經驗後，開始玩衍生工具，炒賣高風險期指，18歲贏得人生第一桶金，大學時期累積賺逾1,000萬。

憑藉從股票市場賺來的資金，鍾培生2013年創立香港電競有限公司（HKES），推動香港電子競技文化，打造香港首支職業電競隊伍，旗下擁有《英雄聯盟》、《爐石戰記》、《鬥陣特攻》、《傳說對決》等多個戰隊，公司估值逾3億港元。他同時亦是香港遊戲產業協會理事、國際電競玩家，2018年以創辦人的身分入選福布斯亞洲「30位30歲以下精英」的消費科技項目。

網民指林作媽媽Lily靠炒賣樓宇股票起家，現家住麥當勞道，比起一般升斗市民確實富貴，但比起擁有雄厚背景的鍾培生來說，其資產實屬蚊髀同牛髀。

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