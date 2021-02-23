香港戲院在年初七重開，餓戲近3個月的觀眾，早前以「報復式」買飛入場睇戲，復業首日總票房超過300萬。當日推出優先場的《一秒拳王》，備受戲迷追捧，多場都爆滿。《一》片導演、ToNick主音趙善恆感謝觀眾支持之餘，他同時透露電影已獲邀參展今屆美國芝加哥亞洲躍動電影節，並安排下月11日在香港上映。

主角周國賢對獲邀參加影展表示高興，他留意到網民經常詢問上映日期︰「辛苦大家等咗咁耐，我自己亦都等咗好耐。希望大家終於可以感受到我哋團隊辛苦製作出嚟嘅成果！無論點都好，都要注意身體健康。加油！」首次執導就遇上世紀疫症的趙善恆亦感觸良多，他說︰「幾經波折，《一秒拳王》終於可以喺戲院上映同大家見面。無論有多艱難同痛苦嘅情況，我都依然相信每一個人都擁有改變將來嘅一秒能力，《一秒拳王》需要大家的支持，希望大家會入場欣賞呢部充滿誠意嘅香港電影。」

《一》片故事講述廢中周國賢終日流連酒吧避債，兒子對他已毫無寄望。因為他有一秒預知能力，拳館館主趙善恆發掘他成為拳手。從未認真做事的周國賢，在擂台上贏回尊嚴，兒子及女友對他寄滿希望。

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