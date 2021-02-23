由於疫情關係，女士對home spa的關注大增，想在家美容都能做到美容院的專業效果，其實並不困難。

35歲的俄羅斯超模Irina Shayk最近和荷李活星級美容師Mimi Luzon合作，推出24K純金唇部療程。Mimi Luzon的名氣頗大，星級顧客包括Naomi Campbell、Kaia Gerber及Alessandra Ambrosio等。今次這款唇膜，用上Mimi最出名的24K黃金活膚金箔，配合唇部精華使用，能恢復彈性及撫平細紋，但售價不算便宜，一盒包含三次療程，定價$125美金（約港幣$975），雖然香港暫時未有得買，但若想一試Mimi Luzon的黃金療法，其24K黃金面膜在Joyce Beauty或Net-A-Porter都有發售。

Mimi Luzon同時也是Gigi及Bella Hadid兩姊妹的專用美容師，日前她大方分享在家護膚的秘訣。Mimi指多種acid包括氨基酸、透明質酸和果酸等都有出色的美容功效，可以由酸性較低的產品開始用起，讓皮膚適應，像Augustinus Bader的面霜包含由天然氨基酸、高質維生素組成的天然複合物TFC8®，又蘊含Omega脂肪酸和亞油酸的種子油。

Drunk Elephant最近亦推出了全新Haul Acid Kit酸性美容套裝；她更指每次其實不一定只用一款精華，將兩款精華mix埋一齊用也可，怕麻煩，日牌MANARA的精華露含玻尿酸及膠原蛋白等58種美容精華成分，一瓶4用就最方便。

對她來說，面膜非常重要，兼且可以每天使用。她每天也會敷上不同的面膜，像Lady Gaga都愛用的法牌FILORGA就有多款不同功效面膜，每日輪流用都得。如果沒有美容工具也沒問題，她會直接用雪凍的鐵匙羹擊退眼部浮腫，一樣有效。

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