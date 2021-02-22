韓國女星金所炫孖《大力女子都奉順》男星志洙合作、Viu Original首套原創韓劇《月升之江》，月中首播即有好成績成為同時段收視冠軍，雖然早前金所炫因劇中的韓服造型遭大陸網民狙擊，不過無損劇集的人氣，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

自認易胖體質

被喻為韓國影后接班人的「四金女星」金所炫、金裕貞、金香起和金賽綸，近年由童星蛻變為獨當一面的女主角，當中金所炫更有「新一代國民初戀」之稱，而愈大愈靚的她，原來過去亦因baby fat而遭網民批評。金所炫坦承是易胖體質，所以在飲食上非常克制，除了食天然食材、避免攝取容易引起過敏的海鮮和油炸食物外，她也習慣在開劇前做普拉提keep弗。據知她還會利用EMS電流運動（Electrical Muscle Stimulation）來加強燒脂效果。

靠維他命抗老

另外，金所炫皮膚保養的秘方就是「水」，她每日攝取2公升的水，平日亦會飲海帶湯，當中海帶有降脂消腫的功效，是減肥的好幫手。金所炫亦會注意維他命A和E的吸收，前者有助去皺、後者則有助抗老，她表示：「所以我在進食前，都會先搜尋哪些蔬菜含有豐富維他命。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！