韓國演藝圈近日接連爆出藝人涉校園暴力事件，人氣劇《驅魔麵館》上位男星趙炳圭、女團(G)I-DLE的22歲成員穗珍後、《梨泰院Class》金東希、男團Seventeen的23歲成員珉奎、韓片《勁舞Dancing癲》26歲女星朴慧秀、前I.O.I成員金素慧等，都先後被爆是校園暴力加害者。而今日就到現年28歲的韓國「馬舞女」泫雅被爆料曾是校園暴力的加害者，有網民發文指曾遭泫雅欺凌。

IG發長文

而泫雅今日即時在IG發表長文澄清事件，表示：「出道後，受到大家的喜愛已經超過10年，現在已經14年了。對於有時過份的關注和錯誤表達，即使感到生氣，但每次都只能這樣想，這是我為了夢想而選擇的路，一笑置之就算，亦理解可能是單純的討厭我。但是每次受傷後，也不希望fans像我這樣裝作很熟悉而受傷。」泫雅強調：「我沒有打過一個耳光，也沒有打過任何人。希望寫文章的人，內心充滿幸福的事情吧。」

朴慧秀食死貓

另外，朴慧秀昨日被爆涉嫌曾掌摑同學，甚至打電話辱罵同學父親，令她原定今日亮相KBS電台節目《鄭恩地的歌謠廣場》也無奈取消。及後網民發文更正所爆料的女藝人並非朴慧秀，令朴慧秀慘食死貓。

除泫雅外，男團Stray Kids成員鉉辰、女團本月少女成員Chuu都被爆是校園暴力的加害者，不過二人所屬的事務所已即時否認。

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