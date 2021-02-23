憑人氣劇《驅魔麵館》上位的韓國男星趙炳圭，近日捲入校園暴力事件，雖然事務所已經即時出面否認，但事件仍未平息，指證他涉霸凌的文章接連爆出。事隔一星期，趙炳圭終於就事件首度發聲。

剖白心情感委屈

趙炳圭今日在IG寫下長文剖白心情，坦言對於虛假的爆料感到委屈：「當第一篇不實文章出現時，我真的不知所措到全身僵硬，更覺得委屈，就在隔天收到表示希望能夠從輕處理的聯繫，但被冤枉的感覺仍沒有減少。之後仍接連出現惡意爆料、留言，與內文無關的照片和幾句話就變成『事實』，內心感到很驚慌，讓我對這26年（韓國虛齡）的人生產生了懷疑及幻滅。」

網民求從輕處理

對於率先指控他在紐西蘭留學期間涉霸凌的內容，趙炳圭澄清：「那人盜取了另一同學的相片，雖然我們真的是同一間學校，但從未見過面，沒有一起去過唱K，更沒有施暴的事。那人刪了不實文章後還透過朋友詢問是否可以從輕處理，在此我想強調對方道歉和刪文，並不是被強迫或被威脅的。」

另一自稱是小學同學的爆料內容，趙炳圭亦反駁稱從未搶過他人的球場，亦沒有使用過暴力，而且小學三年級下學期就已經轉學到其他學校。趙炳圭亦無奈表示：「用一張毫無關係的相片和一篇文章，把我困在惡意框架之中，我任何事情都做不到，這幾天我一直努力撇除不好的想法，努力撐到現在。那些寫下不實文章的賬號，之後又怕被查出真假而刪除，為甚麼我每次都成了這種爆料的箭靶？」

爆料IG清空貼文

趙炳圭表示因之前他的回應，曾被拿來捏造成不實爆料的內容，所以隔了這麼久才發文回應事件。他坦言現時的情況令他感到很痛苦，目前他已要求調查所有爆料文章，請外界耐心等待真相水落石出的那天。至於一開始爆趙炳圭留學期間霸凌同學的IG賬號「victimofmr_cho」，目前就刪除了所有貼文。

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