曾在《幪面超人》系列中扮演主角南光太郎（BLACK/RX）的52歲男星倉田哲夫，近日被連環踢爆惡行，除當fans是水魚之外，更涉嫌違法搞旅行團，令多年來的正氣形象盡毀。

被轟冇信用

倉田哲夫憑1988年的《幪面超人BLACK》成功上位，翌年再擔正《幪面超人BLACK RX》，以南光太郎的英雄形象深得觀眾愛戴。據日本雜誌《女性自身》爆料，倉田哲夫在東京江東區經營一間扒房，他的店舖擺放了一個幪面超人BLACK的一比一模型來吸引顧客，但卻被負責製作的模型藝術家批評沒有信用；這位模型藝術家於2018年獲倉田要求打造這個幪面超人BLACK模型，當初倉田表明只會將模型放在家中作為紀念，承諾不會作商業用途，怎料倉田的餐廳三年來一直以這個一比一模型作招徠。

衰鹹濕抽水

《女性自身》還繼續爆料，訪問一名35歲的家庭主婦，她自言是在facebook認識倉田哲夫，去年夏天觀看了倉田的網上直播，該網設有課金系統，收看直播就要向倉田打賞，結果被游說下即時貢獻3萬日圓（約2,200港元），而倉田開live期間顯得情緒化，一度大鬧：「你不給我留言或打賞，是甚麼意思？你真的是我粉絲嗎？」當他見有人打賞才露出笑容，這位受訪女性，被當水魚近一個月奉獻近30萬日圓（約2.2萬港元）。另一名女影迷亦爆料指，在倉田的食店內跟他交換聯絡，之後再幫襯時，被倉田在店外一角攬實抽水，之後她開始疏遠倉田，卻反被唱是個狂迷。

與此同時，倉田於過去十年會與影迷舉行巴士旅行團，有參加過的人士指，兩日一夜的收費為2萬日圓（約1,400港元），不包途中的午餐費用，而且沒有經註冊旅行社辦理，有熟悉旅遊業法的律師指出，這樣可能違反「旅行商業法」。

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