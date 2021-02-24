韓片《我班Friend好搞嘢》的44歲女星咸素元，大前年嫁比自己年輕18歲的大陸網紅男友陳華，兩人育有一女。兩人結婚以來因為年齡及文化的差距，一直不被外界看好，亦多次傳出婚變，雖然二人多次否認，但婚變傳聞亦傳到甚囂塵上，而咸素元亦曾直言有相士指她會離婚。

關係惡化

而今日韓媒就瘋傳咸素元和陳華決定離婚的消息，當中韓媒《體育朝鮮》引述身邊人士表示：「據知，最近咸素元和陳華的關係惡化，因此決定離婚。決定分開後，陳華正在準備回國，而二人出演的TV朝鮮節目《妻子的味道》，昨日亦會是播放的最後一集。」而咸素元今日亦在IG上載有關她婚變報道的截圖，並留言：「#沉默，今天甚麼話都不想說。」未有否認婚變。至於《妻子的味道》方面則表示沒有收到任何消息。

而咸素元不時都會更新IG，更會孖老公及大陸奶奶一齊現身，似乎感情依舊。

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