韓國天團BIGBANG的32歲隊長G-DRAGON（GD）今日驚爆撻着同門師妹女團BLACK PINK的25歲成員Jennie，韓媒《Dispatch》更公開兩人的約會照，戀情震驚網民及fans。

流出親密片段

至於在2017年已經與GD爆戀情的蘇志燮前緋聞女友、女團After School 33歲前成員珠妍，她因為不小心流出親密片段而傳緋聞，當時珠妍方面否認戀情，到大前年元旦日《Dispatch》更公開二人到濟州約會的照片，當時GD依照慣例依舊不公開戀情。而GD和Jennie爆出戀情的新聞熱爆韓網，身為GD「舊愛」的珠妍在新聞爆出不久後，即在其IG上傳了Netflix《勇敢的安妮》（Anne With An E）的一個截圖。

而照片中的對白就是：「我的經驗，如果下定決心去享受的話，總是能找到可以享受的東西。當然，一定要堅強地面對。」由於珠妍上傳照片的時間在GD和Jennie爆出戀情不久，所以即時令外界猜測是她對於舊愛爆出新戀情的心情。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！