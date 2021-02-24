曾志偉日前加入TVB擔任副總經理，踢走何哲圖掌管音樂事務，有指其首要任務便是與三大唱片公司「破冰」，更盛傳三大唱片的歌手有機會重踏大台舞台。今日由國際唱片業協會（ifpi）香港會主辦、政府「創意香港」贊助、香港音樂聯盟及香港音樂出版人協會全力支持的「音樂永續 樂壇同享」記者會，由大台幫手宣傳。

今日記招中，三大唱片的環球唱片、Sony Music及華納唱片除了派高層出席外，亦派出旗下歌手出席支持，包括環球的Gin Lee、AGA、陳凱詠；Sony的林奕匡和葉巧琳及華納的林欣彤，其他歌手還包括星夢的周柏豪、吳若希、菊梓喬、JW王灝兒，以及其他唱片公司的鄭俊弘、何雁詩、糖妹、熬嘉年、黃翊、露雲娜、李日朗、歐信希等，雖然現場逾百名業界人士，但卻缺乏巨星撐場，連志偉的老死、身為環球歌手的譚詠麟都缺席，令記者會變得雷聲大雨點小。

嘆樂壇受疫情影響

曾志偉上台致辭時，首先多謝業界及新聞界的支持：「今日其實係非常之有意義，因為ifpi咁有心，而家因為呢個疫情，各行各業咁艱難嘅時候，我哋能夠得到政府嘅支持，能夠為咁多嘅歌手、同業、咁多嘅好歌，重新再新編而再演繹，同我哋所有嘅香港市民共享好嘅音樂係非常之難得。作為我哋香港嘅電視台，我哋一定要全力支持，呢個係我哋冇得退縮，我希望經過今次嘅支持，我哋更多嘅音樂、更多嘅歌手能夠喺我哋唔同嘅節目裏面出現。」

提到樂壇去年受武漢肺炎影響，大小活動演出被迫取消，志偉說：「今次呢個疫情，其實大家都艱難，演唱會做唔到啦、登台冇啦，或者連一啲商場嘅小活動都可以話係少之又少，所以喺各行都辛苦嘅時間裏面，呢一個行動可以話係，除咗係一個就業機會，最緊要係一個大家忍咗好耐發放正能量嘅時候，又將我哋嘅音樂重新出發，所以今次嘅意義係非常之重大，我希望喺我哋TVB嘅所有媒體，包括翡翠台、J2、myTV SUPER，任何OTT嘅官網平台，全部都盡量去推廣，更加希望在座所有歌手，都能夠上我哋嘅音樂節目，演繹你哋嘅歌曲，OK？」在場人士鼓掌以示支持。

志偉臨尾還補充：「呢個只係一個開始，希望經過今日，我哋TVB能夠同我哋所有嘅同業、所有嘅唱片公司，我哋同心協力，再一次重新出發，推動我哋嘅樂壇，令我哋嘅樂壇百花齊放，好唔好呀？」

何麗全以「新人」回歸

曾任大台高層的何麗全在2011年離巢後，先後加入nowTV及亞視，今日他正式「回歸」，並獲委任掌管音樂部門，志偉在台上以「樂壇新人」來介紹何麗全，何麗全上台時表示：「企喺個台度好驚，因為十幾年冇企喺個台度，真係好驚！但亦都好開心嘅，今日我同好多我哋嘅唱片界友好傾吓，好多回復返當年我哋做頒獎禮咁，唱片公司同歌星嚟支持我哋。我同曾副總經理已經傾咗，佢畀我嘅第一個任務係一定要將音樂回歸樂壇，音樂唔係屬於TVB或各大傳播媒介，係屬於樂壇嘅，我哋希望今日之後將所有音樂回歸樂壇，希望可以百花齊放。」

而他又以有唱片公司高層因為「重返」大台唔認得路做例，邀請歌手們多參與大台節目：「我好希望今日之後，佢哋以後多啲入嚟我哋相聚一下，同啲同事傾吓，希望多啲歌星可以參與，尤其係一啲好耐冇喺我哋平台出現嘅，今日之後，盡量多啲喺我哋嘅平台出現，令到樂壇恢復生機。」

由於何哲圖之前除掌管音樂部外，亦是星夢的主腦人物，今日志偉在記招中強調：「星夢嘅歌星仍然成日都會上㗎！不過你哋更多機會同唔同嘅歌手crossover一齊唱，更多嘅好歌。」

將邀大陸歌手合作

志偉在活動後被問到星夢由誰接管，他直指何麗全，更笑言「盡量改動少，找一個姓何的來做，比較適合。」他指何麗全與各大唱片公司都熟悉、關係友好，而且具經驗，認為何麗全定必勝任幫到星夢所有歌手。而何麗全已與星夢歌手傾過未來方向，他們都樂意在其他平台現身，也想試唱其他歌曲，及與其他唱片公司的歌手合作，志偉直指何麗全絕對幫到手。

何麗全稱目前最主要的工作是重新聯絡所有唱片公司，部份已有十幾年冇合作，他希望可以讓歌手們可以重歸大台。對於將來會否邀請大陸歌手合作，志偉坦言只要同音樂有關都可以，他又指音樂是世界性的，歌手應該作多方面發展，不應該局限自己。

至於志偉會否重做《獎門人》或找回班底合作綜藝節目，志偉稱相信班「長老」會重現大台，但相信暫時不會有《獎門人》，因為現時需要學習很多行政上的工作，所以他傾向先把公司的事情處理好，再想其他事。他又笑言，因為現時很多時要早起上班，碰巧有幾次要開會，只睡3小時便要上班，他都掩不住疲倦，直嗌「頂唔順」，所以現時會避免食飯聚會，或安排在星期六、日，較少機會要開會。

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