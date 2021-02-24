新官上任三把火，TVB副總經理曾志偉一上場，先臨陣煞停死敵余詠珊的《聲夢傳奇》，之後又踢走掌管音樂事務的何哲圖，扶好友何麗全手執大權，成為星夢行政總裁，今日更高調聯同四大唱片公司正式破冰，聯手舉行《音樂永續 樂壇共享》記者會。

星夢「恩公」何哲圖落難，一眾星夢旗下的「前朝遺臣」周柏豪、吳若希及菊梓喬等今日出席記招，恍如赴「刑場」等候發落，話晒以前星夢娛樂是余詠珊老公地盤，現時簽約星夢娛樂的歌手，若被發配邊疆就隨時冇運行，地位岌岌可危。

今日曾志偉介紹何麗全上台講大台音樂平台以後的發展時，何麗全講笑叫曾志偉做「曾總」，何麗全說：「希望多啲歌星參與，有啲好耐都冇喺我哋台出現。」曾志偉就忽然向星夢歌手派定心丸：「星夢嘅歌手仍然都會上嚟。」

菊梓喬失靠山不擔心

周柏豪、吳若希及菊梓喬受訪時，稱何哲圖離任有通知他們，周柏豪稱TVB是上市公司，大公司出現人事變動，他們只會做好自己本分，周柏豪也贊成TVB跟三大唱片公司破冰，將來百花齊放，對歌手及觀眾均是好事，菊梓喬則否認何哲圖離職頓時失靠山，指自己期待未來發展，不會覺得擔心。

他們承認之前已跟何麗全及樂易玲見面，大家只講些「大路嘢」，提及以後星夢一哥一姐地位會動搖，周柏豪稱是外界標籤他是一哥，自己只是返工，他續道：「冇一哥、二哥、三哥！反而我想喺屋企有地位，因為而家讓咗畀個女。」

吳若希稱跟「何」有緣

講到吳若希決定續約重奪一姐寶座，吳若希：「TVB同何哲圖湊大我，如果任何一邊有需要我都會幫手。我喺屋企一直係一姐，我同姓何都幾有緣，老公、仔女、何哲圖、何麗全。」

吳若希早前有傳續約博今年升呢做一姐，對於曾志偉回巢做高層，吳若希就讚曾志偉是一位有power嘅大哥，她續道：「好有經驗嘅前輩，無論喺綜藝、電影、歌曲，佢好有經驗、涉獵過，好期待佢可以帶到我哋擦出唔同火花，細個已經認識佢，不過一直未有機會接觸到，佢返嚟都係一件開心事，特別係今日我出席呢個記者會，知道大家都返嚟，擦出火花，當然樂壇越做越好。」

講到對未來有甚麼期望，吳若希好識賣口乖落足鞋油：「我哋都係公司資產，公司好，對我們藝人嚟講係非常好嘅事，期待係加人工。」吳若希又指今年正在安排錄新歌，希望可以跟不同唱片公司的歌手合作，她笑言今日第一日復工沒帶腦：「慢慢嚟一步一步因為今日真係我第一日走返出嚟返工，都係迷迷糊糊、撞嚟撞去，個腦轉唔切，唔記得帶個腦出街，哈哈！希望快啲回復工作嘅節奏」。

講到她日前在YouTube上載影片講明恨做「一姐」，吳若希解釋未有野心：「經常畀人講要搶啲咩，老實講我真係講咗好多次，公司每一位都係對我非常好，我當公司嘅人係好似一家人，只要係家人，就共同為呢個家付出。我由18歲簽公司，結婚生仔，拎埋老人牌，我真係當公司係我嘅家庭，唔會喺個家爭啲咩！喺呢度大家都好錫我，無論係何哲圖、樂小姐、曾姐每一位都好錫我，我都好感激，爭一姐呢樣嘢係一直冇存在，我之前都拎出嚟笑，如果你哋再拎出嚟笑就好out day。」

曾志偉暗寸蔡康年

近年大騷均由「有線幫」陸浩明（6號）有份司儀，但曾志偉上任後，首個大型記者會即任人唯親，改由老將蔡康年做司儀。不過曾志偉都揸正嚟做，在記者會上暗寸司儀蔡康年不應該帶稿，曾志偉甫上台後，即指一指蔡康年，「作為一個主持就唔應該帶稿嘅」，作為金牌司儀的曾志偉更主動帶領記者會的節奏，令司儀蔡康年頗有壓力。

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