去年全球演藝圈都受武漢肺炎疫情影響而搞到滿目瘡痍，不過凡事仲有例外，紅爆全球的韓國男團防彈少年團（BTS）所屬的事務所Big Hit去年卻創下營業新高。根據Big Hit昨日公佈業績，據初步統計結果顯示，2020年公司全年銷售額為7,963億韓圜（約55.8億港元），營業利潤為1,424億韓圜（約9.97億港元），當期淨利潤為862億韓圜（約6億港元）。

比前年勁賺36%

根據韓媒報道，Big Hit銷售額比2019年增加了36%，營業利潤和當期淨利潤分別增加了44%和19%，即使在疫情下仍然創下公司成立以來的最高業績。Big Hit還表示2020年第四季度的銷售額為3,123億韓圜（約21.9億港元），營業利潤為525億韓圜（約3.67億港元），分別比前年同期增加了117%和122%。

專輯達1,322萬張

以BTS、Seventeen、TXT和ENHYPEN等為首的團隊，各團的專輯銷售量達到了1,322萬張（以Gaon Chart為準），唱片部門的銷售額比前一年增加196%，達到3,206億韓圜（約22.5億港元）。 Big Hit去年5月收購Pledis，11月收購KOZ，擁有多達5間事務所，但營業額依舊不受疫情影響。

Big Hit方面表示：「在疫情下，在具備堅實的事業結構下，才有可能達成歷史最佳業績，加上最近與各公司的合作，今後也將通過多種方式令業務持續成長。」

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