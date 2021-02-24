現年30歲的「百億富三代」鍾培生，因為向林作下百萬擂台戰，令「林鍾」成為了新聞人物，風頭一時無兩，鍾培生不但有「香港電競之父」之稱，1年前更進駐YouTube頻道，以自己的名字「鍾培生Derek Cheung」開地盤，至今累積近8.1萬訂閱人數，出片頻率相當高，每星期約3至4條影片，更有系列片以「Date with 鍾培生」為名，打正旗號約女享風流。

在這系列的約女篇中，鍾培生極盡晒命之能事，包括與曾參加《美選D.n.A》的崔菲嫣搭直升機去西貢鹹田灣野餐，在沙灘飲香檳食魚子醬嘆黑松露；用超豪加長轎車帶雙胞胎返豪宅玩BBQ；與簡淑兒遊大澳；包纜車與圈外女子Mikie遊山頂；約陳婉衡野外露營玩獨木舟；連陳嘉倩都應約與鍾培生玩DIY製作禮物互送，認真艷福無邊。

最冧嘉倩BB

雖然鍾培生和陳婉衡拍完片後，傳出介入陳婉衡與男友之間，導致對方分手收場，但兩人就否認緋聞。不過，在這系列片中，睇到鍾培生似乎對嘉倩BB最嗒糖，「我係你嘅粉絲，我有個志願，想同你合作開紅館演唱會，即係紅館包場，呢個係商業計劃，包紅館畀你報天氣。」他為了打動女神，更現場唱出自創的歌曲，成首歌只有「嘉倩、女神」用歌詞。

網民留言食花生：「有錢係唔同啲，連入西貢都可以搭直升機，又有得食魚子醬。」、「呢條片話畀大家知，有錢係大晒嘅。」、「我真係好想知拍呢D Date片，要課幾多金請女神來拍？」鍾培生回覆：「女神係唔可以課金，係用真誠去打動。」

贏在起跑線的他，不時在YouTube晒命，連Staycation都要去酒店總統套房，早前更趁農曆年初一，在灣仔及銅鑼灣當街派利是，起初不斷食檸檬，但他越派越起勁，不惜在街頭大叫：「派利是！派利是！分享正能量！」之後鍾培生邀請頻道會員到家中拜年兼派利是，又指示助手把一叠100元塞進利是封：「做咩一張張入？一叠一叠咁入畀會員嘛。」最後他向每位會員豪派2000元利是。

除了直接派錢，鍾培生曾大手購入電腦產品、魚子醬、手提電話、按摩椅等作禮物送給頻道會員，更在影片中承諾：「我每年最少攞100萬出嚟回饋大家。」鍾培生經常分享他的投資及金融心得，自爆26歲成立的香港電子競技有限公司，已完成1000萬美金融資，估值超過1億港元。

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