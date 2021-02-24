羅志祥（小豬）去年4月遭拍拖9年舊愛周揚青爆相戀期間多次偷食劈腿，有愛玩多人運動癖好，,揭小豬與旗下藝人「蝴蝶姐姐」愷樂有「長期不正當關係」，要求男方為種種不尊敬道歉，令小豬形象迅即插水，事業一鋪清袋，包括大陸主持及代言人工作以及自家潮牌均受影響，損失逾半億台幣的收入。醜聞爆出後，小豬遭fans及網民狂轟兼割席，更一度潛水不見人，神隱了8個月，小豬接受台灣傳媒訪問，再次公開向周揚青和粉絲道歉，希望為自己洗底，為復出鋪路。

其後小豬多次在社交平台現身試水溫，但一直沒有下文，直到昨晚他終於在IG的限時動態出post，叫fans先訂閱他的YouTube頻道「羅志祥Show TV」，預告周六晚(27號)會和觀眾見面。雖然他出力為頻道宣傳，但至今午只吸納8千人訂閱，相對他的鋒芒時期，效果絕對未如理想。小豬為建立健康形象重新出發，在網上分享做運動氣來氣喘畫面，揚言要操體能減肥，但最難捱是半夜肚餓時，只能吃堅果醫肚，似乎決心積極備戰復出。

小豬故作神秘化作一個「橙」效果和網民互動，大玩親民討好fans，更放下過往尊嚴，以自踩方式來sell個人頻道，全程有問必答，唱歌和網民講生日快樂，還賣口乖向香港朋友打招呼，有網民說找不到他的頻道，他表示去YouTube打「羅志祥 Show TV」就找得到，隨即自嘲說：「你在找的過程當中，可能會看到我去年不好的新聞，就滑掉它啦。」有網民向羅志祥表示近日心情煩燥不快，他即說：「要健康快樂迎接未來，羅志祥就是最好的笑話。」此外，還透露自己有玩clubhouse，只不過很低調沒讓大家知道。

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