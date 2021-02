於90年代風靡一時的法國電子音樂二人組合Daft Punk宣佈散band,他們在YouTube上載一條名為《總結》的短片,以特別的方式向樂迷講再見。

揚威格林美

Daft Punk於1993年由Guy-Manuel de Homem-Christo和Thomas Bangalter在巴黎組成,1997年推出首張專輯《Homework》,一鳴驚人,不單在法國大受歡迎,更受到全世界樂迷喜愛,同年舉辦第一次世界巡演「Daftendirektour」。他們的名作包括《One More Time》、《Da Funk》與《Around The World》,而在2001年推出專輯《Discovery》時,就邀請到日本著名動畫大師松本零士製作動畫電影《Interstella 5555: The 5tory Of The 5ecret 5tar 5ystem》,並以《Discovery》一曲推進劇情,再以電影中的片段製作成MV,大受樂迷喜愛。

2013年Daft Punk與美國音樂巨星Pharrell Williams合作了一曲《Get Lucky》,全球大熱。2014 年Daft Punk就乘勢以專輯《Random Access Memories》獲得第56屆格林美獎年度專輯大獎,成為首隊電子舞曲組合贏得此最高殊榮。

大師嘆可惜

Daft Punk的音樂結合多種元素,他們自1999年起開始戴上機械人頭盔和手套,成為組合的標記,不過兩人卻甚少接受傳媒訪問和上電視,作風十分低調。這次Daft Punk忽然決定跟樂迷道別,於最後一段接近8分鐘的《總結》短片中,兩人一同在沙漠上漫步,Thomas脫去身上外套,露出背上的引爆裝置,Guy-Manuel為他按下按鈕後離開,他隨即被炸到四分五裂。而Daft Punk的發言人Kathryn Frazier只向傳媒確定組合解散,但就未有透露詳情。對於Daft Punk解散,不少音樂人都表示可惜,當中包括電音大師Giorgio Moroder、DJ Diplo等。