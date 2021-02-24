今年70歲的吳孟達（達哥）近年屢傳病重，其好友田啟文（田雞）日前證實達哥不幸罹患肝癌惡疾，兩個月前做過切除手術，現時留院接受化療。達哥患病消息傳出，外界紛紛致電田啟文（田雞）關心其病況，其中一個更是達哥昔日在電影中的「戰友」周星馳（星爺），有指星爺一看到新聞，即時致電田雞詢問，但由於田雞當晚早瞓，因此熄了電話沒有聯繫，田雞今日回覆《蘋果》時，證實曾和星爺通過電話，他說：「星爺之前係有打畀我問吓達哥近況，關心吓佢，睇吓有冇嘢幫到手。」田雞亦表示未有聽過達哥在經濟上出現任何問題，又指星爺一向很關心身邊朋友，只是平時為人習慣低調。

事實上，星爺當年仍在TVB拍攝劇集《蓋世豪俠》和《他來自江湖》，以至日後進軍電影圈，和達哥幾乎無間斷合作。曾經何時，電影中有星爺就有達哥，兩人充滿默契的交流，以及爐火純青的演技，所合作的多部笑片，均是香港經典。二人感情最好時，還上了契，星爺做契爺，達哥做契仔。

可是，在2001年二人拍完《少林足球》後，自此沒有再合作過，更一度傳出雙方有心結。雖然星爺在2016年拍《美人魚》時曾找達哥合作，不過當時達哥因心臟健康問題，最終婉拒星爺的好意。早前，達哥接受大陸傳媒訪問時坦言，現時兩人有一種「老死不相往來」的感覺。他指因為雙方身邊環境改變，聯繫亦變少，各自都不懂開口繼續聯絡，達哥在節目中，直言周星馳已是大老闆身份，雙方思想未必可以好像過去一樣有默契，他說：「不管怎麼樣，相識一場，緣份都不容易。」言語間無盡欷歔。

如今達哥患病，星爺第一時間致電關心，這個舉動相信能夠打破雙方多年隔閡。

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