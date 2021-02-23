Disney+星戰劇《曼特洛人》（The Mandalorian）女主角Gina Carano，日前因在社交網發表撐共和黨的踩界言論，竟遭迪士尼立即炒魷。最近Gina終於在訪問中回應事件，表示自己不是第一個被迪士尼欺凌的人，又為拍檔Pedro Pascal送上祝褔。

有撐Gina Carano的粉絲就表示，《曼特洛人》Pedro Pascal都曾在2018年發表有關集中營的言論，但迪士尼就只炒Gina，未有炒Pedro，Gina就回應指：「我景仰Pedro，我知他講過也做過傷害性的事，我們都知道我們有點政治立場上的不同，但最重要的是你是我的朋友。」不過Gina就向迪士尼開火，指它經常欺凌人：「我並不是第一人被這間公司欺凌，我很明白，我可以分享一個故事，令傳媒的意見都倒轉，但我不能，這會出賣我的朋友，人人都怕失去工作。」

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