疫情大爆發以來，令全球各地對亞裔人士的仇恨增加，歧視與襲擊問題漸趨嚴重，早前一名泰裔老翁被一位蒙面人從後推跌至死，更引起各界嘩然。

不少時裝設計師、品牌，近年都利用影響力宣揚正面意識；其中美藉華裔設計師Phillip Lim 便帶頭，聯同設計師Prabal Gurung、英國時裝評論人Susie Bubble、Bryan boy和Bagsnob創辦人Tina Craig等，在社交媒體Clubhouse舉行公開研討會，隨後掀起 #StopAsianHate活動，不少品牌和名人紛紛響應。

最新加入支持活動的有Valentino，算是首個公開支持活動的奢侈品牌，除了在官方IG發表聲明之外，亦分享了關於這個活動相關資訊的網站。

另外嚮應活動，之前更懸紅緝凶的吳彥祖，亦在IG分享了更多信息，指出亞裔美國人受到的種族歧視，並不單是疫情期間引起，而是長久以來一直存來的問題，希望大眾可以更了解及正視問題。

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