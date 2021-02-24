新增回應

韓國天團BIGBANG的32歲隊長G-DRAGON（GD）出道以來緋聞多多，先後與水原希子、珠妍爆戀情，但他從未公開認戀。不過今日他又被韓媒《Dispatch》爆料，指他正與同門師妹女團BLACK PINK的25歲成員Jennie撻着，並公開二人的約會照。

家中約會

據報道指，GD和Jennie會互相到訪二人家中低調約會，並指二人已低調約會一年。由於GD位於漢南洞的寓所有專用的電梯連接停車場直達到其家，所以Jennie只㩦住戶證就可以出入，所以二人拍拖時亦十分方便，但仍被拍到GD接Jennie回家的照片。另外，有指Jennie把自己的車登記在GD名下，方便她透過正門出入。

公開的秘密

據了解兩人低調交往1年，而且在公司是「公開的秘密」，兩人的經理人擔任接送Jennie的司機，有指Jennie的母親也知道兩人拍拖一事。

公司唔否認

對於爆出GD和Jennie的戀情，二人所屬的YG事務所表示：「公司很難確認藝人的私生活，請大家諒解。」沒有肯定，亦沒有否認二人的戀情。

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