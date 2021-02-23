城中富豪劉鑾雄在2014年跟女友呂麗君（現名呂姵霖）分手，近年女方搞作多多，除成立慈善基金及關注環保外，亦愛上行山及瑜伽等多項運動，生活充實。最近呂麗君為一項集合帆船與跑山的比賽積極練習，而單身多年的她身邊更一口氣出現五位陽光運動型猛男陪伴左右，一同出海備戰，當中更有她的閨密好友、李澤鉅太太王儷橋同行打氣。

呂麗君近年主力照顧分別18歲的女兒秀盈及10歲兒子子鋒，由於仔女漸漸長大，她亦多了空閒時間，更愛上不同運動，常於社交網分享運動照。日前呂麗君在Ig貼出的照片中，不少網民焦點落在單身的她身旁竟有五位運動型猛男陪伴出海。另外，原來呂麗君近年跟李嘉誠新抱、李澤鉅太太王儷橋成為好友，因此不時約會見面。

整夜與奇妙的船員訓練

呂麗君跟好友報名參加「Four Peaks Race」比賽，這是個已有37年歷史、集合帆船與跑山等項目的比賽，雖然今年比賽因疫情而延期，目前仍未有確實比賽日子，但呂麗君依然沒有偷懶定時跟朋友練習，務求以最佳狀態應戰。呂麗君日前便跟五位猛男出海練習，相當認真。

除了眾人合照外，呂麗君亦貼出自己跟其中三位男士在船上合照，此外還有日落和夜空的照片，她以英文留言表示：「整夜與這些奇妙的船員一起訓練、航行和跑步，這些朋友激勵我把自己推向高峯⋯⋯提醒我們要仰望天空，做任何事都要有遠大目標。」另一張相則見呂麗君和王儷橋跟幾位男士在碼頭合照，據知多年前呂麗君在一次朋友聚會中認識王儷橋，大家除有不少共同興趣外，同樣熱愛環保，又熱心舉辦慈善活動，因此一拍即合成為好友，閒時相約結伴行山出海。

秀盈貼舊擁抱照念爸爸

呂麗君自於2014年跟大劉分手後，至今未見有新戀情，但她卻不愁寂寞，經常做運動兼打卡，再把相片貼上社交網分享，當中絕少有跟異性合照。呂麗君的大女秀盈比媽咪在Ig更活躍，經常貼出跳芭蕾舞及彈奏結他鋼琴的相片，去年10月她貼出五歲時大劉抱着自己的相片，她英文留言：「那時候，我很不喜歡爸爸留鬍子。有一天爸爸回來時，特意剃掉鬍子，這讓我很高興，主動跑過去撫摸爸爸的臉頰，還讓爸爸親吻我。」再tag了一句我愛爸爸，但大劉早年受訪曾指呂麗君教仔女仇視他，因此秀盈從不叫他「爸爸」。

除呂麗君為大劉生下一對仔女外，他已過世的前妻寶詠琴也為他生下兒子鳴煒及女兒秀融，其中劉鳴煒現身為海洋公園主席，工作繁忙，相反年約37歲的秀融近年則低調，絕少曝光。大劉現任太太陳凱韻（甘比）則分別誕下秀樺、仲學及秀兒，大劉在2013年不幸患上腎病，幸好在2016年接受手術康復，同年兩人結婚，兩年後甘比更誕下孻女秀兒。