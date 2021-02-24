王敏奕（Venus）在2019年與曾志偉的兒子曾國祥（Derek）結婚，婚後依然在娛樂圈工作。去年9月在何哲圖（Herman）的邀請下，加盟星夢娛樂做歌手，實行歌影視三線發展，之不過歌唱事業剛剛起步之際，遇上TVB變天，老爺曾志偉重返並擔任副總經理，全面接管綜藝及音樂節目，「死敵」余詠珊被削權，再踢走Herman掌管音樂事務。

隨着余詠珊失勢、Herman的離開，雖然有傳「星夢幫」都冇乜運行，不過今日志偉在「音樂永續 樂壇共享」記者會上，向「星夢幫」大派定心丸︰「星夢嘅歌手仍然都會上嚟！」有份出席記者會的Venus被問到在大台見到曾志偉時，會以「曾總」抑或「老爺」來稱呼對方？她笑說：「我覺得自己係鍾意叫佢『老爺』！」之不過志偉的身份除了是老爺外，同時亦是公司的高層，壓力方面，Venus說：「我本身都係一個容易畀壓力自己嘅人，經理人成日都提醒我，話我已經好畀心機，反而擔心我畀自己太大壓力，我都係會繼續做好自己，等大家可以睇到我嘅誠意。」

Venus還說：「之前一直專注做演員，而家突然多咗歌手呢個身份，多謝Herman畀咗呢個機會我加入樂壇呢個大家庭，等我有一個從新出發嘅感覺，亦令我可以學習更多嘢，迫自己繼續去進步。」至於會否叫老公曾國祥加入無綫幫手？她笑說：「我哋不嬲自己做自己嘢。」她還表示新年有見過老爺，不過私下很少講公事。

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